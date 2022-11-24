باكو، 24 نوفمبر، (أذرتاج) عُقد اجتماع بين بورصة باكو وبنك التنمية الآسيوي. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن بورصة باكو أنه خلال الاجتماع، تم إجراء مناقشات مفصلة حول نشاط بورصة باكو والبنية التحتية لأسواق رأس المال وتنظيم التجارة مع الأوراق المالية للشركات في الأسواق الأولية والثانوية.

AZERTAG.AZ : اجتماع بين بورصة باكو وبنك التنمية الآسيوي

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