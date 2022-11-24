  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    زيادة حجم المدفوعات عبر الخدمات المصرفية الرقمية خلال 10 أشهر

    ٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:١٢]

    باكو، 24 نوفمبر، (أذرتاج)

    زاد حجم المدفوعات عبر الخدمات المصرفية الرقمية بنسبة 55 في المائة خلال الأشهر العشرة من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وزادت المدفوعات التي تتم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول بنسبة ثلاثة أضعاف.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس البنك المركزي الأذربيجاني طاله كاظموف.

    أشار الى ان "84 في المائة من البنوك في أذربيجان لديها تطبيقات على الهاتف المحمول. تمت 77 في المائة من المدفوعات على الحسابات الجارية للبنوك عبر الخدمات المصرفية الرقمية".

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم المدفوعات عبر الخدمات المصرفية الرقمية خلال 10 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
    اجتماع بين بورصة باكو وبنك التنمية الآسيوي
    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٤:٢٩]
    وفد بورصة باكو يشاركون في مؤتمر دولي بكازاخستان
    ١٩.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٨]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٩:٤٧]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 14 نوفمبر
    زيادة حجم المدفوعات عبر الخدمات المصرفية الرقمية خلال 10 أشهر