زيادة حجم المدفوعات عبر الخدمات المصرفية الرقمية خلال 10 أشهر
AzerTAg.az
٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
باكو، 24 نوفمبر، (أذرتاج)
زاد حجم المدفوعات عبر الخدمات المصرفية الرقمية بنسبة 55 في المائة خلال الأشهر العشرة من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وزادت المدفوعات التي تتم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول بنسبة ثلاثة أضعاف.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس البنك المركزي الأذربيجاني طاله كاظموف.
أشار الى ان "84 في المائة من البنوك في أذربيجان لديها تطبيقات على الهاتف المحمول. تمت 77 في المائة من المدفوعات على الحسابات الجارية للبنوك عبر الخدمات المصرفية الرقمية".
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