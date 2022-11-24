المجلس الوطني عضوا مراقبا في الجمعية البرلمانية لآسيان

باكو، 24 نوفمبر (أذرتاج)

انتخبت المجلس الوطني الاذربيجاني عضوا مراقبا في الجمعية البرلمانية لآسيان في اطار الجلسة الثانية للجمعية العامة الـ43 للآسيان في كامبوديا.

أفادت أذرتاج ان رئيس الجمعية العامة الـ43 للجمعية البرلمانية للآسيان رئيس الجمعية الوطنية الكمبودية عكا موها بونهيا جاكري هين سامرين سلم وثيقة بشأن قبول المجلس الوطني عضوا مراقبا الى رئيسة البرلمان الاذربيجاني صاحبه غفاروفا.

يشار الى انه انتخب الكونغرس الأمريكي والجمعية الوطنية النيبالية والبرلمان الجورجي أعضاء مراقبين ايضا في الجمعية البرلمانية للآسيان.