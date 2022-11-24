الملحقون العسكريون الأجانب يتفقدون الأراضي التي زرعها الأرمن الألغام فيها بعد انتهاء الحرب

لاتشين، 24 نوفمبر، (أذرتاج)

قام الملحقون العسكريون للسلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان وممثلو وسائل الإعلام بزيارة المنطقة التي تم العثور فيها مؤخرا على 350 لغم مضاد للأفراد من نوع PMN-E صنعت في أرمينيا عام 2021. تقع هذه الأرض في الاتجاه الشمالي من مرتفعات ساريبابا في محافظة لاتشين الأذربيجانية.

يشار الى ان الألغام دفنتها العناصر الأرمينية المسلحة غير القانونية بعد انتهاء حرب الـ 44 يوما. يقال ان وحدة الجيش الاذربيجاني اكتشفتها في 21 نوفمبر وقامت بتحييدها.