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    نائبان برلمانيان يزوران اسبانيا وبلجيكا

    ٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 24 نوفمبر (أذرتاج)

    سيقوم صمد سيدوف رئيس لجنة العلاقات البرلمانية والدولية لدى المجلس الوطني الاذربيجاني والنائبة سيفيل ميكائيلوفا بزيارة مدينة مدريد من 26 الى 30 نوفمبر.

    أفادت أذرتاج ان النائبين سيجريان العديد من اللقاءات في البرلمان الاسباني وسيجريان مناقشات حول تطوير العلاقات البرلمانية.

    ثم سيقوم صمد سيدوف بزيارة مدينة بروكسل من 30 نوفمبر الى 3 ديسمبر.

    سيجري النائب الاذربيجاني العديد من اللقاءات في البرلمان الاوروبي.

    AZERTAG.AZ :نائبان برلمانيان يزوران اسبانيا وبلجيكا
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