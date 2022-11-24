إعلان موعد بطولة الشطرنج التذكارية وقار هاشموف

باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

تنظم فترة 17-24 ديسمبر المقبل بطولة الشطرنج التذكارية وقار هاشموف 2022م في باكو.

يشارك في البطولة 10 لاعبين في الشطرنج السريع والشطرنج الخاطف.

وتنظم البطولة من قبل صندوق وقار هاشموف للشطرنج بدعم وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأذربيجاني للشطرنج لدى فندق فايرمونت باكو.

يذكر أن بطولة وقار هاشموف التذكاري نظمت لأول مرة عام 2014م في شمكير وفاز بها البطل العالمي كارلسن 4 مرات في 2014م و2015م و2018م و2019م ومحمدياروف الأذربيجاني مرتين 2016م و2017م وكاروانا الأمريكي مرة عام 2021م.

ولم تنظم البطولة عام 2020م بسبب كوفيد 19.