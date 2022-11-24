وزير الخارجية: من المفروض كليا عدم وفاء أرمينيا بالتزاماتها التي تعهدت بها

باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في تصريح له لصحفيين إن أراضي أذربيجان اكتشفت عليها من جديد عنن 350 لغم ليبلغ عدد الألغام المختلفة الأنواع المكتشف عنها من شهر أغسطس 2700 لغم منتج في أرمينيا عام 2021م وبهذا الصدد استدعي قائد قوات حفظ السلام الروسية اللواء فولكوف للتعرف على الوضع في ارض الواقع وتوثق أذربيجان جميع الحالات والوقائع وتعرض على المؤسسات الدولية ذات الصلة.

وأوضح الوزير بيراموف أن عدم وفاء أرمينيا بالتزاماتها التي تعهدت بها مرفوض كليا وذلك أكبر ضرر ملحق بتطبيع ما بعد النزاع.

وشدد الوزير بايراموف على أن نقل الألغام المنتجة عام 2021م الى أراضي أذربيجان ينفذ عبر ممر لاتشين فقط وذلك يتناقض مع قواعد استخدام ممر لاتشين وفقا للبيان الثلاثي ونحسب أن ذلك يجب وضع الحد له نهائيا وسيواصل أذربيجان اتخاذ خطوات ضرورية كلها بهذا الشأن.