وفد الناتو يزور مقر القوات البحرية الأذربيجانية

باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج)

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية ان زيارة ممثلي هيئة الأركان العامة للقوات المتحالفة لحلف الناتو في أوروبا إلى أذربيجان مستمرة في اطار أيام الناتو.

زار الوفد مقر القوات البحرية في 24 نوفمبر.

تم إطلاع الضيوف على تاريخ وأنشطة القوات البحرية الأذربيجانية.

ثم ألقى ممثلو منظمة حلف شمال الأطلسي كلمات حول مواضيع مختلفة تغطي تاريخ إنشاء حلف الناتو وبنيته وأنشطته العامة.

بعد العروض، تم الرد على الأسئلة ذات الاهتمام المشترك.