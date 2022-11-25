  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وفد الناتو يزور مقر القوات البحرية الأذربيجانية

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٣٨]

    باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج)

    قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية ان زيارة ممثلي هيئة الأركان العامة للقوات المتحالفة لحلف الناتو في أوروبا إلى أذربيجان مستمرة في اطار أيام الناتو.

    زار الوفد مقر القوات البحرية في 24 نوفمبر.

    تم إطلاع الضيوف على تاريخ وأنشطة القوات البحرية الأذربيجانية.

    ثم ألقى ممثلو منظمة حلف شمال الأطلسي كلمات حول مواضيع مختلفة تغطي تاريخ إنشاء حلف الناتو وبنيته وأنشطته العامة.

    بعد العروض، تم الرد على الأسئلة ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وفد الناتو يزور مقر القوات البحرية الأذربيجانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [٢٣:١٠]
    استمرار "أيام الناتو" في باكو
    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٧]
    وفد الناتو يزور جامعة الدفاع الوطني الاذربيجانية
    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١١:٠٥‎]
    أرمينيا تطلق النار بالأسلحة المختلفة على المواقع الأذربيجانية
    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
    مواقع الجيش الأذربيجاني تتعرض لاطلاق النار الارميني في الاراضي التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا
    وفد الناتو يزور مقر القوات البحرية الأذربيجانية وفد الناتو يزور مقر القوات البحرية الأذربيجانية وفد الناتو يزور مقر القوات البحرية الأذربيجانية وفد الناتو يزور مقر القوات البحرية الأذربيجانية