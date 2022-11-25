أذربيجان: 45 إصابة بكورونا في 24 نوفمبر

باكو، 25 نوفمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 45 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 44 مصابا بالفيروس خلال 24 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و127 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 813 ألف و872 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و975 مريض منهم ويستمر علاج 280 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2043 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و365 ألف و617 فحص طبي.