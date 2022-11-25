أذربيجان: تطعيم 397 جرعة من لقاح كورونا في 24 نوفمبر

باكو، 25 نوفمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 397 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 24 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 93 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و76 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 182 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و46 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و920 ألف و60 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و392 ألف و203 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و873 ألف و458 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و390 ألف و643 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و756 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.