وزارة الدفاع الأذربيجانية يندد نظيرتها الروسية بالتسمية الارمينية الوهمية لمناطق اذربيجانية

باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج)

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان: "أرسل الجانب الاذربيجاني خريطة وقائمة بالأسماء الجغرافية الرسمية للمناطق السكنية في منطقة قره باغ الاقتصادية بجمهورية أذربيجان رسميًا إلى وزارة الدفاع الروسية، والقيادة السابقة والحالية لقوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتًا في جزء من الأراضي الأذربيجانية وكذلك الى مركز المراقبة المشترك التركي الروسي، وناشدها مرارًا لاستخدام هذه الأسماء المذكورة في المعلومات.

ومع ذلك، للأسف، أشير في التقرير الرسمي لقوات حفظ السلام الروسية، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي إلى المناطق السكنية الأذربيجانية بأسماء أرمينية وهمية.

لذلك، في التقرير الرسمي لقوات حفظ السلام الروسية في 24 نوفمبر 2022، ورد أن أذربيجان قد انتهكت وقف إطلاق النار في اتجاه مستوطنة "ماجافوز". نلفت انتباه الجانب الروسي إلى أن الاسم الرسمي للمنطقة السكنية الأذربيجانية المسماة "ماجافوز" هو "جارداخلي" ولم تنتهك وحدات الجيش الأذربيجاني وقف إطلاق النار ولم تطلق النار في هذا الاتجاه.

وفي الوقت نفسه، نعلن أيضًا أن المعلومات المقدمة إلى الجانب الروسي بشأن الانتهاكات الأخيرة لوقف إطلاق النار التي ارتكبتها الجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية وحوادث أخرى، لسبب ما، لم تنعكس في التقارير الرسمية لقوات حفظ السلام الروسية.

في 23 نوفمبر وبدعوة من وزارة الدفاع الأذربيجانية، قام قائد قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتًا على جزء من أراضي أذربيجان وقيادة مركز المراقبة التركي الروسي المشترك بتفقد منطقة مزروعة بالألغام الارمينية الصنع من نوع PMN المضادة للأفراد، التي زرعتها العناصر الأرمينية المسلحة غير الشرعية في الاتجاه الشمالي من مرتفعات جبال ساريبابا، واكتشفتها وحدات الهندسة والتحصين التابعة للجيش الأذربيجاني.

وأثناء عملية التفتيش، تم العثور على 350 لغماً مضاداً للأفراد صنعت في أرمينيا عام 2021 وتم تحييدها. ولسوء الحظ، لم تشر قوات حفظ السلام الروسية الى هذا في تقاريرها الرسمية.

ندعو قيادة قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتًا على جزء من أراضي جمهورية أذربيجان للإشارة في تقاريرها الرسمية إلى أسماء المناطق السكنية الموجودة في أراضي بلدنا بأسماء المواقع الجغرافية الصحيحة والمنع الصارم من جميع الأعمال الاستفزازية للعناصر الأرمينية غير الشرعية بما في ذلك زراعة الألغام في الاراضي ".