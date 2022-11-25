قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور)

باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج)

تقع قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام شمالا من مركز المحافظة على الضفة اليسرى لنهر خاتشين في سهل قره باغ.

احتلت القرية في 26 يونيو عام 1993 من قبل القوات المسلحة الارمينية.

دمر الأرمن القرية والمعبد التاريخي الذي شيد في القرن السادس عشر.

تم تحرير القرية من وطأة الاحتلال الأرميني في 20 نوفمبر مع استرداد محافظة اغدام بموجب البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيسين الاذربيجاني والروسي ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر عام 2020 بعد الانتصار المجيد للجيش الاذربيجاني في الحرب القراباغية الثانية.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.