  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور)

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج)

    تقع قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام شمالا من مركز المحافظة على الضفة اليسرى لنهر خاتشين في سهل قره باغ.

    احتلت القرية في 26 يونيو عام 1993 من قبل القوات المسلحة الارمينية.

    دمر الأرمن القرية والمعبد التاريخي الذي شيد في القرن السادس عشر.

    تم تحرير القرية من وطأة الاحتلال الأرميني في 20 نوفمبر مع استرداد محافظة اغدام بموجب البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيسين الاذربيجاني والروسي ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر عام 2020 بعد الانتصار المجيد للجيش الاذربيجاني في الحرب القراباغية الثانية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

    AZERTAG.AZ :قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٧]
    الملحقون العسكريون الأجانب يتفقدون الأراضي التي زرعها الأرمن الألغام فيها بعد انتهاء الحرب
    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٣]
    أذربيجان: حياكة أصغر سجاد يدوي في العالم
    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية دورد تشينار لمحافظة فضولي
    ٢٠.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية نوسوس لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال
    قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور) قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور)