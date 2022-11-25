الرئيس إلهام علييف: الاستقرار المستمر في أذربيجان هو أحد العوامل الرئيسية لتطورنا الاقتصادي

باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج)

يستمر الاستقرار في أذربيجان منذ سنوات طويلة وهذا أحد العوامل الرئيسية لتطورنا الاقتصادي.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي الذي يعقد في جامعة آدا في موضوع "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسية والأمن والاقتصاد".

قال رئيس الدولة إن الاقتصاد القوي والاستقرار السياسي والاقتصادي والسياسة المتوقعة لحكومتنا - كل هذه العوامل وإقامة علاقات وثيقة مع العديد من البلدان ساعدت في خلق واقع اليوم.