  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: الاستقرار المستمر في أذربيجان هو أحد العوامل الرئيسية لتطورنا الاقتصادي

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٤]

    باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج)

    يستمر الاستقرار في أذربيجان منذ سنوات طويلة وهذا أحد العوامل الرئيسية لتطورنا الاقتصادي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي الذي يعقد في جامعة آدا في موضوع "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسية والأمن والاقتصاد".

    قال رئيس الدولة إن الاقتصاد القوي والاستقرار السياسي والاقتصادي والسياسة المتوقعة لحكومتنا - كل هذه العوامل وإقامة علاقات وثيقة مع العديد من البلدان ساعدت في خلق واقع اليوم.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: الاستقرار المستمر في أذربيجان هو أحد العوامل الرئيسية لتطورنا الاقتصادي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٣]
    الرئيس الأذربيجاني: لن نسمح لأي لاعب أجنبي بفرض معاييره وإرادته علينا
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٤:٣٣]
    اجلاء 16 مواطنا أذربيجانيا من سوريا الى ارض الوطن
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٨]
    الرئيس إلهام علييف: حقول جديدة تتيحنا بالحصول على أحجام إضافية من الغاز
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
    الرئيس الأذربيجاني: أذربيجان تعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا مهما لها
    الرئيس إلهام علييف: الاستقرار المستمر في أذربيجان هو أحد العوامل الرئيسية لتطورنا الاقتصادي