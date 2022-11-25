ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج)

تم إنتاج اللحم إلى 33.8 ألف طن في البلاد خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية ان قيمة استيراد اللحوم بلغت 62.6 مليون دولار.

يذكر أنه تم استيراد 32.4 ألف طن لحوم بقيمة 54.8 مليون دولار في 10 أشهر من العام الماضي.