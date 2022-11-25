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    سياسة


    جيهون بيراموف يزور كازاخستان

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١١:٠٠]

    باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج)

    يزور وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف اليوم مدينة أكتاو الكازاخستانية للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الثاني للوزراء المسؤولين عن الشؤون الخارجية والنقل لأذربيجان وكازاخستان وتركيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الغرض من هذه المنصة هو المساهمة في تطوير التعاون المنسق بين الدول المذكورة في النقل والعبور والاتصالات والتجارة وعدد من الاتجاهات الأخرى. ومن المتوقع أيضا أن يشارك الوفد الجورجي في اجتماع أكتاو.

    انعقد الاجتماع الأول في باكو في 27 يونيو.

    AZERTAG.AZ :جيهون بيراموف يزور كازاخستان
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