باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 نوفمبر تشرين الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0106 أورو EUR 1 1.7052 دولار أسترالي AUD 1 1.0911 روبل بيلاروس BYN 1 0.6732 ريال برازيلي BRL 1 0.3271 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0956 كرون دنماركي DKK 1 0.2293 لاري جورجي GEL 1 0.6227 روبي هندي INR 1 0.0208 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166 دولار كندا CAD 1 1.2564 دينار الكويت KWD 1 5.4972 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3615 بيسو المكسيك MXN 1 0.0869 جنيه مصري EGP 1 0.0698 لاي مولدوفا MDL 1 0.0882 كرون النرويج NOK 1 0.164 زلوتي بولندا PLN 1 0.3618 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202 روبل روسي RUB 1 0.0277 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.1934 دولار سنغافورة SGD 1 1.2132 ريال السعودية SAR 1 0.4522 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1672 دولار تايوان TWD 1 0.0535 ليرة تركيا TRY 1 0.0914 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462 دولار نيوزيلندا NZD 1 0.9982 كرون التشيك CZK 1 0.0701 يوان الصين CNY 1 0.2342 جنيه إنكلترا GBP 1 1.9392 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4784 كرون السويد SEK 1 0.1561 فرنك سويسرا CHF 1 1.7292 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.124 ليرة لبنان LBP 100 0.1121 ين اليابان JPY 100 1.1631 بيسو تشيلي CLP 100 0.1875 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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