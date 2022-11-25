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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٦]

    باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0106

    أورو EUR 1 1.7052

    دولار أسترالي AUD 1 1.0911

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6732

    ريال برازيلي BRL 1 0.3271

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0956

    كرون دنماركي DKK 1 0.2293

    لاري جورجي GEL 1 0.6227

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2564

    دينار الكويت KWD 1 5.4972

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3615

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0869

    جنيه مصري EGP 1 0.0698

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0882

    كرون النرويج NOK 1 0.164

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3618

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202

    روبل روسي RUB 1 0.0277

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.1934

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2132

    ريال السعودية SAR 1 0.4522

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1672

    دولار تايوان TWD 1 0.0535

    ليرة تركيا TRY 1 0.0914

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

    دولار نيوزيلندا NZD 1 0.9982

    كرون التشيك CZK 1 0.0701

    يوان الصين CNY 1 0.2342

    جنيه إنكلترا GBP 1 1.9392

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4784

    كرون السويد SEK 1 0.1561

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7292

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.124

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.1631

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1875

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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