انخفاض استيراد الشعير
AzerTAg.az
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١١:١١]
باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج)
تم استيراد 1686 طن من الشعير خلال عشرة أشهر من العام الحالي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الشعير المستورد بلغت 804 ألف دولار.
يذكر أنه تم استيراد 15.2 ألف طن من الشعير بقيمة 3.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021.
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