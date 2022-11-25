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    إلهام علييف: أذربيجان وتركمانستان بدأتا عمليات "سواب" في نقل الغاز الطبيعي

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١١:٣٩]

    باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج)

    بدأت أذربيجان وتركمانستان عمليات "سواب" في نقل الغاز الطبيعي. وهذا ضروري للغاية في سياق الطلب المتزايد في صناعة الغاز الأذربيجانية والحاجة الى أكبر حجم من الغاز.

    أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح المؤتمر الدولي في موضوع "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والامن والاقتصاد" في جامعة "ادا" في 25 نوفمبر.

    وقال الرئيس ان أذربيجان تواصل التعامل مع شركات النفط الدولية أيضا. وأضاف "اننا نخطط في زيادة حجم استخراج الغاز من الحقول العاملة والمقرر استغلالها ابتداء من السنة القادمة، بما فيها حقل "ابشيرون" للغاز والمتكثفات".

    AZERTAG.AZ :إلهام علييف: أذربيجان وتركمانستان بدأتا عمليات "سواب" في نقل الغاز الطبيعي
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