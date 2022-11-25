باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي في موضوع "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والأمن والاقتصاد" في باكو 25 نوفمبر اليوم لدى جامعة ادا. يشارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في افتتاح المؤتمر. وبين مشاركين في المؤتمر رؤساء مراكز الفكر وممثلون عنها من الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وبلغاريا وبريطانيا العظمى وفرنسا وإسرائيل وسويسرا وإيطاليا وجورجيا وكندا ومصر وباكستان وبولندا ورومانيا وروسيا وتركيا. ويبحث المؤتمر جوانب أمن الممر الأوسط وفرص اقتصادية في المنطقة ولا سيما أهمية ممر زنكزور في هذا السياق وإمكانات نقل جديدة يمهدها ممر الشرق الغرب وتوسيع النقل الدولي وتنويعه مطروحة على بساط البحث.

AZERTAG.AZ : انطلاق المؤتمر الدولي في "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والأمن والاقتصاد" في باكو

الرئيس إلهام علييف يشارك في المؤتمر

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