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    الرئيس الأذربيجاني: طرق نقل الموارد الهيدروكربونية ستسمح لدول حوض الخزر بتكامل أفضل

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١١:٤٣]

    باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج)

    أعتقد أن الطرق الحالية لنقل الموارد الهيدروكربونية ستسمح لجميع بلدان حوض بحر الخزر بأن تكون في حالة أكثر تكاملا بينها.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي الذي يعقد في جامعة آدا في موضوع "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والأمن والاقتصاد".

    وأشار رئيس الدولة إلى أن لأذربيجان تاريخا طويلا من التعاون مع تركمانستان وقال إن "اليوم تقدم أذربيجان فرصا كبيرة لعبور البضائع من تركمانستان. تم تخصيص مكان خاص لاستقبال البضائع من تركمانستان في الميناء البحري في منطقة "آلات".

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني: طرق نقل الموارد الهيدروكربونية ستسمح لدول حوض الخزر بتكامل أفضل
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