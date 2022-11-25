استيراد أكثر من 15 ألف طن من الزبدة والزيوت الأخرى المصنوعة من الحليب خلال 10 أشهر
AzerTAg.az
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١١:٤٨]
باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج)
تم استيراد 15.5 ألف طن من الزبدة والزيوت الأخرى المصنوعة من الحليب في الفترة ما بين يناير - أكتوبر من هذا العام.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الزبدة المستوردة والزيوت الأخرى المصنوعة من الحليب بلغت 89.4 مليون دولار.
يذكر أنه تم استيراد 12.5 ألف طن زبدة وزيوت أخرى مصنوعة من الحليب بقيمة 64.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
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