الرئيس: موقعها الجغرافي الملائم يسمح لأذربيجان بلعب دور مهم في إقامة العلاقات

باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج)

إن موقعها الجغرافي الملائم في ملتقى القارتين الأوروبية والاسيوية يسمح، بالتأكيد، لأذربيجان بلعب دور مهم في مسألة إقامة العلاقات.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح المؤتمر الدولي في موضوع "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والامن والاقتصاد" في جامعة "ادا" في 25 نوفمبر.

قمنا مع شركائنا قبل 5 سنوات بتدشين مشروع سكة الحديد باكو-تبيليسي-قارس. وبدأنا توظيف استثمارات في توسعة الجزء الجورجي من مشروع باكو – تبيليسي – قارس بعد ملاحظة زيادة احجام في نقل شحن الترانزيت عبر أراضي أذربيجان.