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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: يتيح هذا المؤتمر لنا بأن نفهم جيدا خطط أذربيجان واتصالنا بالدول المجاورة

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١١:٥‎٨]

    باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

    قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة افتتاحية ألقاها في المؤتمر الدولي في "على طول الممر السوط: الجيوسياسة والأمن والاقتصاد" المنظم لدى جامعة أدا 25 نوفمبر اليوم إن هذا المؤتمر يتيح لنا بأن نفهم جيدا حقائق المنطقة وخطط أذربيجان واتصالنا مع الدول المجاورة.

    وأوضح الرئيس علييف أننا نبحث اليوم المسائل الخاصة بالسياسة والأمن والاقتصاد.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: يتيح هذا المؤتمر لنا بأن نفهم جيدا خطط أذربيجان واتصالنا بالدول المجاورة
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