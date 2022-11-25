الرئيس: قرية "أغالي" ستكون نموذجا مثاليا لإعادة إعمار قاره باغ

باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج)

ستكون قرية "أغالي" نموذجا مثاليا لإعادة إعمار قاره باغ.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي الذي يعقد في جامعة آدا في موضوع "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والأمن والاقتصاد".

وأشار رئيس الدولة إلى أن سكان قرية أغالي قد عادوا اليها بالفعل وقال إن هذا ليس تجسيدا لواجبنا المعنوي تجاه النازحين السابقين الذين عانوا أثناء الاحتلال فحسب، بل نعتبر إعادة إعمار قاره باغ وزنكزور نموذجا لإعادة إعمار البلد بأسره.