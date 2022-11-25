  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس: قرية "أغالي" ستكون نموذجا مثاليا لإعادة إعمار قاره باغ

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٢:٠٤]

    باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج)

    ستكون قرية "أغالي" نموذجا مثاليا لإعادة إعمار قاره باغ.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي الذي يعقد في جامعة آدا في موضوع "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والأمن والاقتصاد".

    وأشار رئيس الدولة إلى أن سكان قرية أغالي قد عادوا اليها بالفعل وقال إن هذا ليس تجسيدا لواجبنا المعنوي تجاه النازحين السابقين الذين عانوا أثناء الاحتلال فحسب، بل نعتبر إعادة إعمار قاره باغ وزنكزور نموذجا لإعادة إعمار البلد بأسره.

    AZERTAG.AZ :الرئيس: قرية "أغالي" ستكون نموذجا مثاليا لإعادة إعمار قاره باغ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٣]
    الرئيس الأذربيجاني: لن نسمح لأي لاعب أجنبي بفرض معاييره وإرادته علينا
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٤:٣٣]
    اجلاء 16 مواطنا أذربيجانيا من سوريا الى ارض الوطن
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٨]
    الرئيس إلهام علييف: حقول جديدة تتيحنا بالحصول على أحجام إضافية من الغاز
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
    الرئيس الأذربيجاني: أذربيجان تعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا مهما لها
    الرئيس: قرية "أغالي" ستكون نموذجا مثاليا لإعادة إعمار قاره باغ