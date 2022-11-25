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    سياسة


    رئيس الوزراء يعقد اجتماع المجلس الاقتصادي

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٢:١٣]

    باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

    عقد رئيس الوزراء الأذربيجاني رئيس المجلس الاقتصادي الأذربيجاني علي أسدوف اجتماعا تاليا للمجلس.

    قال مجلس الوزراء في بيان إن الاجتماع بحث مشاريع تعديلات في التشريع المتوجه الى تشجيع قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ومن ضمنها برامج البحوث العلمية وتدريب الكوادر وتعديلات في التشريع الخاص بالمدن التقنية والضرائب والدفاع الاجتماعي والجمارك والهجرة وسياسة العملة والمال وتنمية السوق المصرفية وذلك بالانطلاق من إنشاء فضاء الرأسمال البشري القابل للتنافس والابتكارات الحديثة احد "الأولويات الوطنية حول التنمية الاجتماعية الاقتصادية المنضمة الى أذربيجان – 2030م .

    وفي ختام الاجتماع اتخذت قرارات بشأن المسائل المطروحة على بساط البحث ووجهت توجيهات الى المؤسسات والجهات ذات الصلة.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء يعقد اجتماع المجلس الاقتصادي
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