باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج) عُقد اجتماع بين مركز الإيداع الوطني وبنك التنمية الآسيوي. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن بنك التنمية الآسيوي أنه خلال الاجتماع، تم إجراء مناقشات مفصلة حول تقديم الدعم الفني لتطوير سوق رأس المال وكذلك العمل الذي يتعين القيام به لتحديد البنية التحتية اللازمة للسوق.

AZERTAG.AZ : مناقشة مسألة تقديم الدعم الفني لتطوير سوق رأس المال مع بنك التنمية الآسيوي

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