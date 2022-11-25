الرئيس الاذربيجاني: اللقاء المرتقب مع رئيس الوزراء الأرميني في بروكسل سوف لا يعقد

باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج)

سوف لا يعقد اللقاء مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل، الذي كان من المقرر عقده في 7 ديسمبر.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح المؤتمر الدولي في موضوع "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والامن والاقتصاد" في جامعة "ادا" في 25 نوفمبر.

كان من المرتقب أن يعقد الاجتماع في بروكسل في 7 ديسمبر. لكن يوم أمس، أبلغني حكمت حاجييف أنه تم الاتصال به من مكتب تشارلز ميشيل وأبلغ أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وافق على الاجتماع فقط في حالة مشاركة الرئيس الفرنسي ماكرون فيه. وقال رئيس الدولة، وهذا يعني أن هذا الاجتماع سوف لا يتم.