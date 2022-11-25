انخفاض استيراد الفواكه والخضروات
AzerTAg.az
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]
باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج)
تم استيراد 305.4 ألف طن فواكه وخضروات خلال عشرة أشهر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الفواكه والخضروات المستوردة بلغت 186.3 مليون دولار.
يذكر أنه تم استيراد 315 ألف طن فواكه وخضروات بقيمة 173.7 مليون دولار في الفترة ما بين أشهر يناير – أكتوبر من عام 2021.
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