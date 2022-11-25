الرئيس الأذربيجاني: أذربيجان تعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا مهما لها

باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج)

تعتبر أذربيجان الاتحاد الأوروبي شريكا مهما لها.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح المؤتمر الدولي في موضوع "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والامن والاقتصاد" في جامعة "ادا" في 25 نوفمبر.

نحن الآن في المرحلة النهائية من المشاورات بشأن اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي. اكتمل أكثر من 90 بالمائة منها. لم نوقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي. وبدلاً من ذلك، فضلنا شكل التعاون الثنائي"، حسبما قال رئيس الدولة.

وفي حديثه عن الشراكة الشرقية، شدد الرئيس على أن أذربيجان تعتبر هذه الشراكة أحد عناصر التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وليست منصة للتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.