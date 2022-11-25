الرئيس إلهام علييف: حقول جديدة تتيحنا بالحصول على أحجام إضافية من الغاز
AzerTAg.az
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٥٨]
باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج
قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة افتتاحية ألقاها في المؤتمر الدولي في "على طول الممر السوط: الجيوسياسة والأمن والاقتصاد" المنظم لدى جامعة أدا في 25 نوفمبر إننا وقعنا على مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية لمضاعفة تزويد الغاز في شهر يوليو العام الحالي وفيها إمكانات.
وابلغ رئيس الدولة أن حقولا جديدا للغاز سوف تشغل في السنوات المقبلة والإصلاحات الجسيمة المطبقة في شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وإدارة تعاونية جديدة ونزاهة وكفاءة تتيحنا الحصول على أحجام إضافة من الغاز.
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