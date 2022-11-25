الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوث الأوروبي الخاص تويفو كلار
AzerTAg.az
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤٠]
باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف في 25 نوفمبر المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي الى جنوب القوقاز تويفو كلار.
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