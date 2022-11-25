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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوث الأوروبي الخاص تويفو كلار

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤٠]

    باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف في 25 نوفمبر المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي الى جنوب القوقاز تويفو كلار.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوث الأوروبي الخاص تويفو كلار
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