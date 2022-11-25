مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض للنيران الارمينية
AzerTAg.az
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٤:٥٩]
باكو، 25 نوفمبر، )أذرتاج(
أطلقت العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا من الساعة 09:55 الى الساعة 12:10 في 25 نوفمبر النيران على مواقع الجيش الاذربيجاني في محافظتي أغدام وخوجاوند.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت على هذه الخروقات في هذا الاتجاه.
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