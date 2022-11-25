مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض للنيران الارمينية

باكو، 25 نوفمبر، )أذرتاج(

أطلقت العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا من الساعة 09:55 الى الساعة 12:10 في 25 نوفمبر النيران على مواقع الجيش الاذربيجاني في محافظتي أغدام وخوجاوند.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت على هذه الخروقات في هذا الاتجاه.