الرئيس الأذربيجاني: لن نسمح لأي لاعب أجنبي بفرض معاييره وإرادته علينا

باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج)

سنظل دوما ندافع عن كرامتنا واستقلالنا وتقاليدنا.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح المؤتمر الدولي في موضوع "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والامن والاقتصاد" في جامعة "ادا" في 25 نوفمبر.

قال الرئيس الأذربيجاني "اننا لن نسمح لأي لاعب أجنبي بفرض معاييره وإرادته على حكومتنا وشعبنا.