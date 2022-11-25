الرئيس الأذربيجاني: لن نسمح لأي لاعب أجنبي بفرض معاييره وإرادته علينا
AzerTAg.az
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٥:٠٣]
باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج)
سنظل دوما ندافع عن كرامتنا واستقلالنا وتقاليدنا.
أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح المؤتمر الدولي في موضوع "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والامن والاقتصاد" في جامعة "ادا" في 25 نوفمبر.
قال الرئيس الأذربيجاني "اننا لن نسمح لأي لاعب أجنبي بفرض معاييره وإرادته على حكومتنا وشعبنا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٤:٣٣]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٥٨]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٢٥]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٥:٠٣]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٤:٥٩]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٤:٣٣]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٥٨]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٢٥]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١١:٤٨]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١١:١١]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤٢]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤١]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٩]
١٢.١١.٢٠٢٢ [١١:١٣]
١٨.١٠.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
١٣.١٠.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٦]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢١]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٥٩]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]
٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣٢]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣٩]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٥:١٥]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢١]
٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥٥]
٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٢:٢٣]
٢٤.١١.٢٠٢٢ [١١:١١]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك