الرئيس إلهام علييف: فرنسا لا تستحق المشاركة في عملية سلمية وذلك خطأها

باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة افتتاحية ألقاها في المؤتمر الدولي في عنوان "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والأمن والاقتصاد" في جامعة أدا في 25 نوفمبر إن رئيس فرنسا ماكرون انتقد أذربيجان في تصريح أدلى به بعد أقل من أسبوع مضى على اجتماع براغ واتهمنا بما ما كنا فاعليه وبعد ذلك أتى قرار مجلس الشيوخ الفرنسي المعلوم الذي هو غير مسلم به ومهين ومن المتوقع أن الجمعية الوطنية الفرنسية هي الأخرى ستتخذ قرارا مناهضا لأذربيجان. بعد ذلك، حاولت فرنسا أن تهاجمنا عبر قمة الفرانكوفونيا أيضا. وذلك أمر مرفوض إطلاقا لان الفرانكوفونيا هي منظمة إنسانية.

وابلغ الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان حصلت على النسخة الأولية التي أعدتها فرنسا بالتعاون مع أرمينيا وهي مليئة بالتهم والأكاذيب.

وتابع الرئيس قائلا ان لنا أصدقاء ليس في حركة عدم الانحياز فقط ولكن في أوروبا أيضا وبذلك إن هذا القرار المناهض لأذربيجان ليس سوى قرار شكلي.

واكد الرئيس إلهام علييف انه نظرا لكل هذا، ومن المعلوم أن فرنسا لا تستحق المشاركة في العملية السلمية وذلك ليس بخطأ عنا بل خطأها، إذ لم تتخذ لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا روسيا على المستوى الرسمي موقفا منحازا الى طرف ما ويعني ذلك أن اللقاء في 7 ديسمبر لن يعقد وسنبحث بدائل أخرى ونرى من سوف يؤدي دور وسيط وعلى أية منصة.

وشدد رئيس الدولة على أنه يصف إصرار باشينيان على طلبه لمشاركة ماكرون في لقاء بروكسل بـ"محاولة اجهاض مفاوضات سلمية".