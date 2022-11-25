انخفاض الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
AzerTAg.az
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٧]
باكو، 25 نوفمبر، )أذرتاج(
تم تصدير 125 ألف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية خلال 10 أشهر من العام الجاري.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الدهون والزيوت المصدرة بلغت 221.6 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.
يذكر أنه تم تصدير 125.1 ألف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 175 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٨]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١١:٤٨]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١١:١١]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٦:٤٦]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٦]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٥:٠٣]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣١]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٨]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٧]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤٢]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤١]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٩]
١٢.١١.٢٠٢٢ [١١:١٣]
١٨.١٠.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
١٣.١٠.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٦]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢١]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٥٩]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣٦]
٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣٢]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣٩]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٥:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥٦]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٦]
٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥٥]
٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٢:٢٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك