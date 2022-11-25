انخفاض الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية

باكو، 25 نوفمبر، )أذرتاج(

تم تصدير 125 ألف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية خلال 10 أشهر من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الدهون والزيوت المصدرة بلغت 221.6 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

يذكر أنه تم تصدير 125.1 ألف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 175 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.