  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٨]

    باكو، 25 نوفمبر، )أذرتاج(

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن البلد استورد 22.7 ألف طن من المنتجات الصيدلية خلال 10 أشهر من العام الجاري.

    واضافت أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 543 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ 16.9 ألف طن بقيمة 433.7 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٧]
    انخفاض الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]
    انخفاض استيراد الفواكه والخضروات
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١١:٤٨]
    استيراد أكثر من 15 ألف طن من الزبدة والزيوت الأخرى المصنوعة من الحليب خلال 10 أشهر
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١١:١١]
    انخفاض استيراد الشعير
    زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية