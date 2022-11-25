أذربيجان تستدعي سفير ندرلاند احتجاجا على ادعاءات وزير خارجيتها

باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج)

استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية في 25 نوفمبر سفيرة مملكة ندرلاند باولين ايزيما.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوزارة أعربت عن احتجاجها على بعض الادعاءات التي وجدت عكسها في الرسالة الخطية التي بعث بها نائب رئيس وزراء ندرلاند ووزير خارجيتها فوبكي هوكيسترا الى برلمان بلدها في 23 نوفمبر. يتهم هوكيسترا في الرسالة القوات المسلحة الأذربيجانية بارتكاب "جرائم حرب".

اشير في اللقاء الى ان الرسالة لا تتضمن اية معلومات عن ارتكاب مجازر غير مسبوقة بحق العسكريين والمدنيين الاذربيجانيين من قبل القوات المسلحة الارمينية منذ الحرب القراباغية الأولى واغتيال 613 ساكن مدني بوحشية خاصة في مدينة خوجالي ليلة واحدة في 26 فبراير عام 1992، ومصير حوالي 4 آلاف أذربيجاني حتى الآن. لفتت الوزارة في حديثها عن السفير الى ان أرمينيا ارتكبت جرائم ضد البشرية بالقصف الصاروخي على السكان المدنيين بمدن كنجه وبردا ومينكتشفير في أذربيجان في أكتوبر عام 2020.

قيل في اللقاء ان خطر الألغام، الذي سببته أرمينيا، لا يزال يشكل تهديدا شديدا لحياة الناس في المنطقة كما كان في الماضي مع الإشارة الى سقوط 268 مواطن أذربيجاني، معظمه مدنيون، ضحايا الألغام من انتهاء الحرب الوطنية عام 2020 حتى الآن. لفت الى ان الألغام المزروعة والمكتشفة مؤخرا في الأراضي الأذربيجانية صنعت في أرمينيا عام 2021 وهذا دليل ساطع على استمرار أرمينيا في جرائم حرب بحق الاذربيجانيين بدفن الألغام الجديدة.

تم التأكيد ان حكومة أرمينيا لم تنفذ اية تدابير واعمال فعلية حتى الآن لوقف جرائم حرب أرمينيا ومحاكمة المسئولين عن الجرائم المرتكبة. تم الإشارة الى ضرورة التقييم العادل الدولي للجرائم المرتكبة من قبل القوات المسلحة الارمينية وضرورة الضغط على أرمينيا في هذا الصدد.

قيل في اللقاء ان أذربيجان، على خلاف أرمينيا، تفي بشكل صارم بالتزاماتها الدولية، مع الإشارة الى ان الاتهامات المتعلقة بالجرائم المرتكبة اثناء العمليات العسكرية أجريت التحقيقات عليها في الهيئات الحكومية المعنية في أذربيجان. وقيل ان النيابة العسكرية الأذربيجانية أعلنت في 17 سبتمبر بدء التحقيقات الشاملة في تحديد مصداقية مشاهد فيديو متداولة في شبكات الاعلام الاجتماعية وكذلك تحديد وقت ومكان التقاط تلك المشاهد وهوية الجنود الذين تظهرهم تلك الفيديوهات وتحديد الحقيقة الموضوعية.

قال السفير الندرلاندي انه سيوصّل نداء الجانب الاذربيجاني الى الجهات المعنية في بلده.