الرئيس علييف: تلقينا على طلبات عن أكثر من 10 بلدان أوروبية بزيادة حجم الغاز المصدر الى أوروبا او الشروع فيه

باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة افتتاحية ألقاها في المؤتمر الدولي في "على طول الممر السوط: الجيوسياسة والأمن والاقتصاد" المنظم لدى جامعة أدا في 25 نوفمبر إننا تلقينا بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا على طلبات عن أكثر من 10 بلدان أوروبية بزيادة حجم الغاز المصدر الى أوروبا او الشروع فيه.

وأضاف الرئيس علييف أننا نبحث في الوقت الحاضر هذه الطلبات ولا نملك حاليا أحجاما كافية من الغاز كي نسدد جميع الطلبات فلذلك ينبغي لنا أن نشرع عاجلا في مفاوضات تجارية وبالأخص مع بلاد تحصل على الغاز الأذربيجاني لان خطوط أنابيب الغاز قد أخذت في النشاط وهناك قاعدة قانونية ضرورية.

وتناول الرئيس علييف خطط توسيع جغرافيا الإمدادات مشيرا الى أننا نؤيد تماما بمبادرات أوروبية بشأن إنشاء الانتركونيكتورات وقد جرى وضع حجر الأساس لأحدها في أكتوبر بصوفيا بين اليونان وبلغاريا حيث كنت مشاركا أنا أيضا وثانيها سوف يكون جاهزا بين بلغاريا وصربيا في العام المقبل. كما نعمل عملا فاعلا مع حكومة ألبانيا على مسألة الاستثمارات في شبكة توزيع غاز في ألبانيا لأن مثل هذه الشبكة لا توجد في البلد. ألبانيا بلد ترانزيت فقط ولكنهم يحتاجون الى الغاز أيضا لتسديد حاجات محلية. كما هناك مشروع إنشاء خط أنبوب الغاز الأيوني الأدرياتيكي الذي من شأنه أن يشمل على 3 بلدان في البلقان وهذا يقتضي بانضمام جميع المشاركين الى هذه العملية لكي تتخذ هي خطوات ضرورية في هذا الأمر.