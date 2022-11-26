مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق النار

باكو، 26 نوفمبر، (اذرتاج)

أطلقت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا من مواقعها في قرية إستيسو وقريتي قوناشلي ويوخاري شورجا لمحافظة باساركيتشار النار باستخدام الأسلحة المختلفة على موقع الجيش الاذربيجاني قرب قريتي إستيسو ويليجه في محافظة كلبجار وقرية أستاف بمحافظة داشكسن من الساعة 17:30 الى الساعة 22:32 في 25 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في أراضي محافظة أغدام تعرضت لاطلاق النار من قبل العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا من الساعة 14:05 الى الساعة 20:35.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني بالمثل على الجانب الأرميني.