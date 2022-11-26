البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0106
أورو EUR 1 1.7052
دولار أسترالي AUD 1 1.0911
روبل بيلاروس BYN 1 0.6732
ريال برازيلي BRL 1 0.3271
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0956
كرون دنماركي DKK 1 0.2293
لاري جورجي GEL 1 0.6227
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2564
دينار الكويت KWD 1 5.4972
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3615
بيسو المكسيك MXN 1 0.0869
جنيه مصري EGP 1 0.0698
لاي مولدوفا MDL 1 0.0882
كرون النرويج NOK 1 0.164
زلوتي بولندا PLN 1 0.3618
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202
روبل روسي RUB 1 0.0277
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.1934
دولار سنغافورة SGD 1 1.2132
ريال السعودية SAR 1 0.4522
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1672
دولار تايوان TWD 1 0.0535
ليرة تركيا TRY 1 0.0914
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462
دولار نيوزيلندا NZD 1 0.9982
كرون التشيك CZK 1 0.0701
يوان الصين CNY 1 0.2342
جنيه إنكلترا GBP 1 1.9392
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4784
كرون السويد SEK 1 0.1561
فرنك سويسرا CHF 1 1.7292
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.124
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.1631
بيسو تشيلي CLP 100 0.1875
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108
ريال إيران IRR 100 0.004
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