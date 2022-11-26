أذربيجان: تطعيم 561 جرعة من لقاح كورونا في 25 نوفمبر

باكو، 26 نوفمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 561 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 25 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 150 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و139 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 235 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و37 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و920 ألف و621 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و392 ألف و353 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و873 ألف و597 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و390 ألف و878 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و793 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.