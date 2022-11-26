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    اقتصاد


    ارتفاع واردات الشاي

    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١١:٠٥‎]

    باكو، 26 نوفمبر، (اذرتاج)

    تم استيراد 11.9 الف طن من الشاي في الفترة ما بين أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الشاي المستورد بلغت 61.5 مليون دولار.

    يذكر أنه تم استيراد 11.8 طنا من الشاي بقيمة 51.6 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2021.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع واردات الشاي
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