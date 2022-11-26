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    الجمارك تكشف عن حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية

    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١١:١١]

    باكو، 26 نوفمبر، (اذرتاج)

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المستوردة من المعادن الحديدية ومصنوعاتها إلى البلد خلال 10 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجمارك أن حجم الواردات من المعادن الحديدية ومصنوعاتها خلال الفترة المذكورة بلغ 585 ألف طن.

    وزادت قيمة المعادن الحديدية ومصنوعاتها المستوردة خلال الفترة المشار إليها 830 مليون دولار.

    يذكر أن البلد استورد خلال العام الماضي نحو 446.4 ألف طن من المعادن الحديدية ومصنوعاتها بقيمة 695.3 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف عن حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية
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