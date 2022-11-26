مشاورات قنصلية بين وزارتي خارجية أذربيجان وجورجيا

تبليسي، 26 نوفمبر، (أذرتاج)

عقدت اليوم المشاورات القنصلية بين وزارتي خارجية أذربيجان وجورجيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن سفارة أذربيجان لدى جورجيا ان رئيس إدارة الشؤون القنصلية لوزارة الخارجية الاذربيجانية أميل سفروف ورئيس إدارة الشؤون القنصلية لوزارة خارجية جورجيا جيورجي تاباتادزه والسفير الاذربيجاني لدى جورجيا فايق قولويف والسفير الجورجي في باكو زوراب باتارادزي وكذلك المسؤولون في مؤسسات السياسة الخارجية في كلا البلدين وممثلو وزارة العلم والتعليم ووزارة العدل ووزارة العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجانية وجهاز الهجرة الحكومي ولجنة الدولة للعمل مع المغتربين شاركوا في المشاورات.

كما نوقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك وتم التوقيع على البروتوكول في نهاية الاجتماع.