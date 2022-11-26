وزراء النقل والخارجية الاذربيجاني والكازاخستان والتركي يوقعون "خريطة الطريق لفترة سني 2027-2022" حول تطوير واستغلال طريق الممر الأوسط

باكو، 26 نوفمبر (أذرتاج)

وقع وزراء الخارجية والنقل لأذربيجان وكازاخستان وتركيا الى جانب ممثل جورجيا، في لقاء ثلاثي في مدينة اكتاو الكازاخية في 25 نوفمبر، على "خريطة الطريق لفترة سني 2027-2022" حول تطوير واستغلال طريق الممر الأوسط الذي يمر عبر أراضي تركيا وأذربيجان وكازاخستان.

أفادت أذرتاج ان هذا الاجتماع الثلاثي هو الثاني من نوعه بعد الاجتماع الأول الذي انعقد في باكو في 27 يونيو العام الحالي.

كما ناقشت الأطراف سير الاعمال في الاستفادة من إمكانيات المنطقة في مجالات النقل والمواصلات والترانزيت وغيرها، وتوسيع الشراكة. تركز الاجتماع على بحث مسائل تطوير ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر (الممر الأوسط) ونقل الشحن في هذا الاتجاه. كذلك تم التأكيد على أهمية وآفاق ممر زنكزور باعتباره جزء لا يتجزأ من الممر الأوسط. سيسمح هذا الممر لزيادة إمكانيات النقل في اطار الممر الأوسط – ممر الشرق الغرب الدولي العابر لبحر الخزر.