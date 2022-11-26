  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض في استيراد الحليب والقشدة

    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٢:٢٣]

    باكو، 26 نوفمبر، (اذرتاج)

    تم استيراد 8360 طن من الحليب والقشدة خلال عشرة أشهر من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الحليب المستورد بلغت 15 مليون دولار.

    يذكر أنه تم استيراد 8362 طن من الحليب بقيمة 11.2 مليون دولار في الفترة ما بين اشهر يناير – أكتوبر من عام 2021.

    AZERTAG.AZ :انخفاض في استيراد الحليب والقشدة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٦:٢٥‎]
    أذربيجان تشارك في الاجتماع الـ38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي
    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١١:١١]
    الجمارك تكشف عن حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية
    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١١:٠٧]
    ارتفاع الواردات من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية
    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١١:٠٥‎]
    ارتفاع واردات الشاي
    انخفاض في استيراد الحليب والقشدة