انخفاض في استيراد الحليب والقشدة

باكو، 26 نوفمبر، (اذرتاج)

تم استيراد 8360 طن من الحليب والقشدة خلال عشرة أشهر من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الحليب المستورد بلغت 15 مليون دولار.

يذكر أنه تم استيراد 8362 طن من الحليب بقيمة 11.2 مليون دولار في الفترة ما بين اشهر يناير – أكتوبر من عام 2021.