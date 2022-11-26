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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يشكر جامعة الدول العربية على الدعم

    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤١]

    باكو، 26 نوفمبر (أذرتاج)

    أعرب الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف عن جزيل شكره لأعضاء جامعة الدول العربية على دعمها الدائم لأذربيجان في إطار حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي.

    أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح المؤتمر الدولي في موضوع "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والامن والاقتصاد" في جامعة "ادا" في 25 نوفمبر.

    قال الرئيس: "صدرت في فترة الاحتلال وبعد تحرير الأراضي (الأذربيجانية) عدة قرارات أيدتنا واستنكرت سياسة العدوان الارمينية. كذلك نعمل بشكل نشط على تعزيز التضامن بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي. ونظمنا في (هذا السياق) عدة فعاليات دولية. وارسلنا مساعدات مالية وإنسانية الى اكثر من 80 بلدا من بينها أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في فترة الجائحة. نعمل ان ثمة إمكانيات كبيرة، لكن علينا ان نحدد القطاعات الرئيسية للتعاون الاقتصادي. كل شيء واضح من الوجهة السياسية، وتربطنا علاقات الصداقة. ما يظهره هو مشاركتي في القمة (العربية). لكن المؤشرات التجارية والاقتصادية، غير كافية لنا، بالطبع".

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشكر جامعة الدول العربية على الدعم
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