  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: القرار عن افتتاح سفارة (لأذربيجان) في إسرائيل ومكتب تمثيلي في فلسطين يستجيب لمصالحنا الوطنية

    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٦]

    باكو، 26 نوفمبر (أذرتاج)

    إن القرار عن افتتاح سفارة (لاذربيجان) في إسرائيل ومكتب تمثيلي لها في فلسطين يستجيب لمصالحنا الوطنية.

    أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح المؤتمر الدولي في موضوع "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والامن والاقتصاد" في جامعة "ادا" في 25 نوفمبر.

    قال الرئيس: "انا على يقين من ان هذا القرار سيخدم عمل تعزيز السلام. وهذا يعني إقامة تعاوننا الطويل والمثمر جدا مع هاتين الدولتين".

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: القرار عن افتتاح سفارة (لأذربيجان) في إسرائيل ومكتب تمثيلي في فلسطين يستجيب لمصالحنا الوطنية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٦:٤٠]
    الرئيس يصدر مرسوما بشأن تأسيس مكتب تمثيلي في دولة فلسطين
    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٥‎]
    إنشاء صندوق التنمية الأذربيجاني القرغيزي
    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤١]
    الرئيس إلهام علييف يشكر جامعة الدول العربية على الدعم
    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٢:١٩]
    وزراء النقل والخارجية الاذربيجاني والكازاخستان والتركي يوقعون "خريطة الطريق لفترة سني 2027-2022" حول تطوير واستغلال طريق الممر الأوسط
    الرئيس إلهام علييف: القرار عن افتتاح سفارة (لأذربيجان) في إسرائيل ومكتب تمثيلي في فلسطين يستجيب لمصالحنا الوطنية