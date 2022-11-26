الرئيس إلهام علييف: القرار عن افتتاح سفارة (لأذربيجان) في إسرائيل ومكتب تمثيلي في فلسطين يستجيب لمصالحنا الوطنية

باكو، 26 نوفمبر (أذرتاج)

إن القرار عن افتتاح سفارة (لاذربيجان) في إسرائيل ومكتب تمثيلي لها في فلسطين يستجيب لمصالحنا الوطنية.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح المؤتمر الدولي في موضوع "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والامن والاقتصاد" في جامعة "ادا" في 25 نوفمبر.

قال الرئيس: "انا على يقين من ان هذا القرار سيخدم عمل تعزيز السلام. وهذا يعني إقامة تعاوننا الطويل والمثمر جدا مع هاتين الدولتين".