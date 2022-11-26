  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: ندعو قيادة قوات حفظ السلام الروسية للإشارة الى مناطق أذربيجان السكنية بالأسماء الجغرافية الصحيحة

    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٠]

    باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع في بيان إننا نشير بالأسف الى أن أسماء المناطق السكنية الأذربيجانية ذكرت بالأسماء الجغرافية الأرمينية المزعومة من جديد في معلومات رسمية عن قوات حفظ السلام الروسية منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية حيث أن مسار دورية لقوات حفظ السلام الروسية مذكورة كـ"مارداكيرت" و"مارتوني" في البيان الرسمي الصادر في 25 نوفمبر عام 2022م.

    وشددت فيه على "أننا نستلفت الجانب الروسي الى أن اسمي المنطقتين السكنيتين الأذربيجانيتين اللتين سموهما في البيان المشار اليه مثل "مارداكيرت" و"مارتوني" هما أق دره وخوجاوند على التوالي وفقا للأسماء الجغرافية الرسمية.

    وإذ ندعو مرة أخرى قيادة قوات حفظ السلام الروسية المنشورة مؤقتا في جزء من أراضي أذربيجان للإشارة الى مناطق أذربيجان السكنية بالأسماء الجغرافية الصحيحة في بياناتها ذات الصلة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: ندعو قيادة قوات حفظ السلام الروسية للإشارة الى مناطق أذربيجان السكنية بالأسماء الجغرافية الصحيحة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٦]
    الجيش الاذربيجاني ينزل "كوادروكوبتر" تابعة للعناصر الارمينية المسلحة غير القانونية
    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٧]
    مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق النار
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٩]
    مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض للنيران الارمينية
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣١]
    وزارة الدفاع الأذربيجانية يندد نظيرتها الروسية بالتسمية الارمينية الوهمية لمناطق اذربيجانية
    وزارة الدفاع: ندعو قيادة قوات حفظ السلام الروسية للإشارة الى مناطق أذربيجان السكنية بالأسماء الجغرافية الصحيحة