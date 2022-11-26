وزارة الدفاع: ندعو قيادة قوات حفظ السلام الروسية للإشارة الى مناطق أذربيجان السكنية بالأسماء الجغرافية الصحيحة

باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إننا نشير بالأسف الى أن أسماء المناطق السكنية الأذربيجانية ذكرت بالأسماء الجغرافية الأرمينية المزعومة من جديد في معلومات رسمية عن قوات حفظ السلام الروسية منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية حيث أن مسار دورية لقوات حفظ السلام الروسية مذكورة كـ"مارداكيرت" و"مارتوني" في البيان الرسمي الصادر في 25 نوفمبر عام 2022م.

وشددت فيه على "أننا نستلفت الجانب الروسي الى أن اسمي المنطقتين السكنيتين الأذربيجانيتين اللتين سموهما في البيان المشار اليه مثل "مارداكيرت" و"مارتوني" هما أق دره وخوجاوند على التوالي وفقا للأسماء الجغرافية الرسمية.

وإذ ندعو مرة أخرى قيادة قوات حفظ السلام الروسية المنشورة مؤقتا في جزء من أراضي أذربيجان للإشارة الى مناطق أذربيجان السكنية بالأسماء الجغرافية الصحيحة في بياناتها ذات الصلة.