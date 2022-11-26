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    إنشاء صندوق التنمية الأذربيجاني القرغيزي

    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 26 نوفمبر، (أذرتاج)

    سيتم إنشاء صندوق التنمية الأذربيجاني القرغيزي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المسألة وجدت عكسها في مشروع القانون بشأن الموافقة على اتفاقية "إنشاء صندوق التنمية الأذربيجاني القرغيزي بين حكومة جمهورية أذربيجان ومجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان" المدرجة في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان في 25 نوفمبر.

    يشار الى ان اتفاقية "إنشاء صندوق التنمية الأذربيجاني القرغيزي" وقعت بين حكومة جمهورية أذربيجان ومجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان في مدينة بيشكيك في 11 أكتوبر من عام 2022.

    تمت الموافقة على الوثيقة بعد التصويت.

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